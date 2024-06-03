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Грозы и ураганный ветер: нижегородцы делятся кадрами непогоды

Первым от урагана пострадал Кстово.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 65% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Время

Грозы, ливни и ураганный ветер обрушились на Нижегородскую область 3 июня. Жители региона делятся с ИА «Время Н» фото и видео непогоды.

Так, житель Нижнего Новгорода поделился кадрами, которые он сделал из окна многоэтажки в ЖК «Аквамарин». На видео видно, как молнии озаряют черное небо.

Ранее град выпал в Богородском округе.

А первыми от урагана пострадали жители города Кстово: там ветер срывал крыши и валил деревья; на площади Ленина перевернуло сцену-ракушку, а также на заброшенной стройке упал башенный кран.

Нижегородские энергетики готовы к ликвидации последствий стихии.