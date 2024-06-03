Грозы и ураганный ветер: нижегородцы делятся кадрами непогоды

Грозы, ливни и ураганный ветер обрушились на Нижегородскую область 3 июня. Жители региона делятся с ИА «Время Н» фото и видео непогоды.
Так, житель Нижнего Новгорода поделился кадрами, которые он сделал из окна многоэтажки в ЖК «Аквамарин». На видео видно, как молнии озаряют черное небо.
Ранее град выпал в Богородском округе.
А первыми от урагана пострадали жители города Кстово: там ветер срывал крыши и валил деревья; на площади Ленина перевернуло сцену-ракушку, а также на заброшенной стройке упал башенный кран.
Нижегородские энергетики готовы к ликвидации последствий стихии.