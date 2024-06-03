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Сергей Игнашевич, уходя из «Балтики», обратился к болельщикам

Последний сезон он назвал очень сложным.

Источник: РИА "Новости"

Тренер Сергей Игнашевич, уходя из «Балтики», обратился к болельщикам. Его пост опубликован в телеграм-канале футбольного клуба.

Он поблагодарил фанатов за два с половиной сезона, проведенных вместе.

«Добились выхода в Премьер-лигу, дошли до финала Кубка России! Команда всегда чувствовала вашу поддержку: и в гостях, и, конечно в Калининграде, где мы вместе прожили много счастливых и драматичных моментов», — написал он.

Последний сезон главный наставник назвал очень сложным: «Вылет из РПЛ — личная трагедия для каждого».

«Мне сложно прощаться. Я очень полюбил Калининград, познакомился с потрясающими людьми, моя семья была здесь абсолютно счастлива. Трудно оставлять команду, в которую вложил столько сил, идей и ресурсов. Но, думаю, мой цикл в клубе закончен».

прокомментировал Игнашевич