Летняя жара и грозы: какой будет погода в Казахстане 4 июня

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на западе страны до +30+39 °С,
- на северо-западе до +25+35 °С,
- на севере +23+30 °С,
- в центре, на востоке страны до +25+33 °С,
- на юге до +35+40 °С,
- на юго-востоке до +28+35 °С.
Штормовые предупреждения
В Астане днем ожидается гроза.
Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.
Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на западе, севере, Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области 15−20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с.
В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. На севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, юге области гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге области порывы 15−20 м/с.
В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. В центре, на северо-востоке, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 26−28 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 24−26 градусов тепла.