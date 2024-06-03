Последние новости к вечеру 3 июня 2024 года

Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь в Газе на 42 дня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель, но не на полное прекращение огня. Он отметил, что в предложении президента США Джо Байдена есть пробелы.
МИД России расширил персональные санкции против Британии
Ведомство включило в стоп-лист британских политиков, журналистов и экспертов за антироссийские действия и дезинформацию. Ведомство призвало Лондон прекратить военную поддержку Украины.
ФСБ задержала группу диверсантов ВСУ, готовивших теракты
Делимханов пообещал объяснить дресс-код для женщин в России
Вице-спикер Даванков предложил законопроект о запрете религиозной одежды в школах. Делимханов возразил, отметив, что это нарушает Конституцию и может внести раскол в общество. Чеченские власти не поддержат этот проект.
Эксперт раскрыл, как не потерять деньги, снимая жилье в отпуске
Эксперт Кузнецов предупреждает: бронируйте жильё только через проверенные сайты и не переводите предоплату напрямую арендодателям. Используйте официальные ресурсы, чтобы избежать мошенничества и получить гарантированное жильё.