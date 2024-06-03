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Последние новости к вечеру 3 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 3 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь в Газе на 42 дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель, но не на полное прекращение огня. Он отметил, что в предложении президента США Джо Байдена есть пробелы.

МИД России расширил персональные санкции против Британии

Ведомство включило в стоп-лист британских политиков, журналистов и экспертов за антироссийские действия и дезинформацию. Ведомство призвало Лондон прекратить военную поддержку Украины.

ФСБ задержала группу диверсантов ВСУ, готовивших теракты

ФСБ выявила агентурную группу украинских спецслужб в Севастополе, планировавшую диверсии против ЧФ РФ и инфраструктуры региона. Задержаны пять человек, найдены взрывные устройства. Возбуждены дела по статьям о терроризме и госизмене.

Делимханов пообещал объяснить дресс-код для женщин в России

Вице-спикер Даванков предложил законопроект о запрете религиозной одежды в школах. Делимханов возразил, отметив, что это нарушает Конституцию и может внести раскол в общество. Чеченские власти не поддержат этот проект.

Эксперт раскрыл, как не потерять деньги, снимая жилье в отпуске

Эксперт Кузнецов предупреждает: бронируйте жильё только через проверенные сайты и не переводите предоплату напрямую арендодателям. Используйте официальные ресурсы, чтобы избежать мошенничества и получить гарантированное жильё.