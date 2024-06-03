Как выбрать пляж и что нового посмотреть в Калининградской области: Андрей Ермак дал советы землякам и туристам

— Это тот самый случай, когда мы точно знали и рассчитывали, что маршрут будет пользоваться популярностью. Только за майские праздники с 1 по 9 мая рельсобусом в Краснолесье было перевезено 2 114 человек. Но есть и слабые места — например, нехватка мест для велосипедов. В вагоне есть оборудованные места для них, но их количество ограничено. Соответственно занимают их те, кто приходит к отправлению поезда заранее. К тому же, на месте в поселке Краснолесье можно арендовать велосипеды. Там много и других альтернатив, например, прогулки на лошадях, джипах, в шаговой доступности масса интересного.