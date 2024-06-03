Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 июня

Будут отключены светофоры на перекрестках:

— проспекта Победы и улицы Чайковского — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00;

— проспекта Победы и улицы Тепличная — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00;

— проспекта Победы и улицы Косарева — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00.