Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 июня

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 4 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пер. 1-й Воркутинский 1−18; Двинская, 14, 16; Джамбула, 22, 30; Ижевская, 89; пер. 1-й Ижевский, 87, 87-Б; Чайковского, 149−167 — с 08.00 до 18.00;
— Бехтерева, 3−46; Парашютная, 3−21; Кутаисская, 2−18; Северо-Крымская, 99−166; Тепличная, 21−68; Бр. Кашириных, 54, 60А; Речная, 13, 16; Авиационная, 24−30; пер. Малый, 3−8; Косарева, 44−95; Электродная, 1−52; пер. Депутатский, 1−24; Нязепетровская, 2−20; Развития, 1−25; Стартовая, 12−59; Сельскохозяйственная, 2−24; Дальневосточная, 2−30; Джамбула, 24−28; Неглинная, 97−176; пер. 1-й Северо-Крымский, 1−16; Аргаяшская, 3−42; Ижевская, 11−64; Серафимовича, 39−49; Чайковского, 135, 137, 143, 145, 147, 173; Коммунальная, 15−67; Кислицина, 41−100; Партизанская, 14−72; Парковая 17, 22; Актюбинская 1−34; Герцена, 2−18; пер. Батайский, 1−21; пр. Победы, 197−285; Павлова, 22−34; пер. 2-й Северо-Крымский, 1−9 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 6 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ереванская, 18 (подъезды 1−8) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гончаренко, 73, 73-А; Барбюса, 75, 77, 79 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 23; Румянцева, 3; Ш. Металлургов, 33-А (подъезды 2, 3), 35-Б (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Стрелковая, 12, 37; Троицкий тр. 16-А; ч/с: Салтыкова, Междугородняя, Братская, Карпинского, Плужная — с 09.30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Н. Ковшовой, 7 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гоголя, 46−54; Клиническая, 1−15; Московская, 2−21; Полетаевская, 1−15-А; пер. Виноградный, 1−7; Пестеля, 41−57; Рылеева, 53, Марата, 3−5; Троицкая, 4−15; Ломоносова, 19 — с 08.00 до 17.00;
— пер. Виноградный, 7−18; Марата, 22, 23; Алданская, 1−15; Адлерская, 13; Салтыкова, 66−76; пер. Шиферный, 2−8; пер. Гоголя, 1−5; Сосновская, 62−75; Гоголя, 61−67; пер. Алданский, 1−18 — с 09.00 до 12.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Трашутина, 35; 1-я Эльтонская, 44, 46, 48 — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Советская, 19 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Ленина, 85; Тернопольская, 4 Сони Кривой, 58-Б — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов.
Будут отключены светофоры на перекрестках:
— проспекта Победы и улицы Чайковского — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00;
— проспекта Победы и улицы Тепличная — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00;
— проспекта Победы и улицы Косарева — с 08.00 до 10.00, с 16.00 до 18.00.
Будьте внимательны и осторожны!