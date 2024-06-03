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В Казани определили места заклания в Курбан-байрам 2024

Жертвоприношения можно будет сделать на 18 площадках.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам отмечается 16 июня. К этой дате в Казани должны подготовить 18 мест для заклания жертвенных животных.

«Забой начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней», — отметили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.

Жертвоприношения в Казани можно будет сделать на 18 специальных площадках:

— Мечеть «Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, 17);

— Мечеть «Апанаевская» (ул. Каюма Насыри, 27);

— Комплекс «Курбан Байрам» (ул. Братьев Петряевых, 6);

— Мечеть «Тынычлык» в жилмассиве Мирный (ул. Мелитопольская, 15);

— Мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193);

— Мечеть «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а);

— Мечеть «Билял» в жилмассиве Вознесенское (ул. Иркен, 29);

— Мечеть «Куддус» в жилмассиве Карьер (Яснополянский переулок, 16);

— Мечеть «Иман Нуры» в жилмассиве Нагорный (ул. Дорожная, 32а);

— Мечеть «Ахтям» в жилмассиве Киндери (ул. Азина, 101а);

— Мечеть «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3);

— Мечеть «Салихжан» (ул. Бестужева, 66);

— Мечеть «Фатиха» в жилмассиве Кадышево (ул. Рихарда Зорге, 2а);

— Мечеть «Маулид» в жилмассиве Залесный (ул. Селянская, 23);

— Мечеть «Ахмадзаки» в жилмассиве Залесный (Осиновский переулок, 16а);

— Мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б);

— Мечеть «Раджап» (ул. Энгельса, 20/39);

— Мечеть «Жомга» в жилмассиве Юдино (ул. Ильича, 4).

«Ближе к Курбан-байраму в этом списке возможны изменения», — предупредили в ДУМ Татарстана.

Напомним, в этом году нисаб для совершения курбана определен в размере 51 000 рублей. Если мусульманин имеет на руках такую сумму за вычетом долгов и обязательных расходов, он должен сделать жертвоприношение на Курбан-байрам.

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