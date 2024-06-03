В Казани определили места заклания в Курбан-байрам 2024

В 2024 году один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам отмечается 16 июня. К этой дате в Казани должны подготовить 18 мест для заклания жертвенных животных.
«Забой начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней», — отметили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана.
Жертвоприношения в Казани можно будет сделать на 18 специальных площадках:
— Мечеть «Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, 17);
— Мечеть «Апанаевская» (ул. Каюма Насыри, 27);
— Комплекс «Курбан Байрам» (ул. Братьев Петряевых, 6);
— Мечеть «Тынычлык» в жилмассиве Мирный (ул. Мелитопольская, 15);
— Мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193);
— Мечеть «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а);
— Мечеть «Билял» в жилмассиве Вознесенское (ул. Иркен, 29);
— Мечеть «Куддус» в жилмассиве Карьер (Яснополянский переулок, 16);
— Мечеть «Иман Нуры» в жилмассиве Нагорный (ул. Дорожная, 32а);
— Мечеть «Ахтям» в жилмассиве Киндери (ул. Азина, 101а);
— Мечеть «Казан Нуры» (ул. Фатыха Амирхана, 3);
— Мечеть «Салихжан» (ул. Бестужева, 66);
— Мечеть «Фатиха» в жилмассиве Кадышево (ул. Рихарда Зорге, 2а);
— Мечеть «Маулид» в жилмассиве Залесный (ул. Селянская, 23);
— Мечеть «Ахмадзаки» в жилмассиве Залесный (Осиновский переулок, 16а);
— Мечеть «Рамазан» (ул. Окольная, 25б);
— Мечеть «Раджап» (ул. Энгельса, 20/39);
— Мечеть «Жомга» в жилмассиве Юдино (ул. Ильича, 4).
«Ближе к Курбан-байраму в этом списке возможны изменения», — предупредили в ДУМ Татарстана.
Напомним, в этом году нисаб для совершения курбана определен в размере 51 000 рублей. Если мусульманин имеет на руках такую сумму за вычетом долгов и обязательных расходов, он должен сделать жертвоприношение на Курбан-байрам.