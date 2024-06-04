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Какие дороги в Кировском округе Омска отремонтируют в июне 2024 года?

«СуперОмску» стало известно, где в Кировском округе Омска в июне 2024 года отремонтируют дороги.

Источник: Мэрия Иркутска

Работы пройдут на 25 объектах, как в Старом Кировске, так и в микрорайонах Левого берега Омска.

Точные даты захода бригад на дороги неизвестны. Подчеркнем, что речь идет не о капитальном ремонте, а об аварийно-восстановительном. «СуперОмск» приводит список:

  • Ул. 5-я Кировская (от ул. Талалихина до ул. Семиреченской) и (от ул. О. Кошевого до ул. Семиреченской);
  • Ул. Пацаева;
  • Ул. Сибирская;
  • Ул. Карпинского
  • Ул. Революционная
  • Ул. Бетховена;
  • Ул. Ялтинская;
  • Ул. 2-я Казахстанская;
  • Ул. Можайского;
  • 10. Ул. 3-я Казахстанская;
  • 11. Ул. 2-я Кировская (от ул. Можайского до ул. Менжинского);
  • 12. Ул. Перова;
  • 13. Ул. Володарского;
  • 14. Ул. Авиагородок;
  • 15. Объездная ТРК Континент;
  • 16. Ул. Взлетная;
  • 17. Дорога на СНТ «Пламя»;
  • 18. Ул. Дергачева, от ул. Волгоградской до ул. Рокоссовского;
  • 19. Бул. Зеленый;
  • 20. Бул. Космонавтов;
  • 21. Ул. Дианова;
  • 22. Ул. Волгоградская;
  • 23. Ул. 2-я Солнечная;
  • 24. Дорога на РЭБ;
  • 25. Дорога на СНТ «Медик».