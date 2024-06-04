Какие дороги в Кировском округе Омска отремонтируют в июне 2024 года?

Работы пройдут на 25 объектах, как в Старом Кировске, так и в микрорайонах Левого берега Омска.
Точные даты захода бригад на дороги неизвестны. Подчеркнем, что речь идет не о капитальном ремонте, а об аварийно-восстановительном. «СуперОмск» приводит список:
- Ул. 5-я Кировская (от ул. Талалихина до ул. Семиреченской) и (от ул. О. Кошевого до ул. Семиреченской);
- Ул. Пацаева;
- Ул. Сибирская;
- Ул. Карпинского
- Ул. Революционная
- Ул. Бетховена;
- Ул. Ялтинская;
- Ул. 2-я Казахстанская;
- Ул. Можайского;
- 10. Ул. 3-я Казахстанская;
- 11. Ул. 2-я Кировская (от ул. Можайского до ул. Менжинского);
- 12. Ул. Перова;
- 13. Ул. Володарского;
- 14. Ул. Авиагородок;
- 15. Объездная ТРК Континент;
- 16. Ул. Взлетная;
- 17. Дорога на СНТ «Пламя»;
- 18. Ул. Дергачева, от ул. Волгоградской до ул. Рокоссовского;
- 19. Бул. Зеленый;
- 20. Бул. Космонавтов;
- 21. Ул. Дианова;
- 22. Ул. Волгоградская;
- 23. Ул. 2-я Солнечная;
- 24. Дорога на РЭБ;
- 25. Дорога на СНТ «Медик».