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МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Пермском крае

Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными во время непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. По данным ЦГМС, во вторник, 4 июня, местами на территории Прикамья прогремит гроза. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными во время непогоды. Не следует находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями, а также не парковать машины возле них.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.