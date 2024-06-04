МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Пермском крае

В МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. По данным ЦГМС, во вторник, 4 июня, местами на территории Прикамья прогремит гроза. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными во время непогоды. Не следует находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями, а также не парковать машины возле них.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.