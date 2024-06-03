Самокатчикам на время ПМЭФ запретят ездить в шести районах Петербурга

В Петербурге на время Международного экономического форума закроют шесть районов для электросамокатов. Решение принято в городском Оперативном штабе.
— Движение на средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, с 00:00 5 июня до 23:59 8 июня будет запрещено в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах, — сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
В Петербурге постепенно ужесточаются правила пользования электросамокатами из-за частых аварий с участием пользователей каршеринга. Компании уже ограничили скорость передвижения в некоторых районах города, запретили парковку в ряде мест и повысили штрафы за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По итогам 2023 года более 3 млн пользователей получили предупреждения, 10 тысячам выписали штрафы, а 14 тысячам наиболее злостных нарушителей заблокировали аккаунты.