В ходе СВО погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа

В ходе специальной военной операции 20 мая этого года погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа. Ему было 42 года. Похороны бойца прошли 2 июня. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Сергей Белов.
Известно, что Евгений родился 26 января 1982 года. После окончания школы учился в профтехучилище № 9 по специальности подручный сталевара. После прохождения срочной службы вернулся в Чусовой. На СВО служил в артиллерийском взводе Гаубичной артиллерийской батареи. Военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно.