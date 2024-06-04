В ходе СВО погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа

В ходе специальной военной операции 20 мая этого года погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа. Ему было 42 года. Похороны бойца прошли 2 июня. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Сергей Белов.