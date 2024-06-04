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В ходе СВО погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа

Похороны бойца прошли 2 июня.

Источник: Соцсети

В ходе специальной военной операции 20 мая этого года погиб рядовой Евгений Журавлев из Чусовского округа. Ему было 42 года. Похороны бойца прошли 2 июня. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Сергей Белов.

Известно, что Евгений родился 26 января 1982 года. После окончания школы учился в профтехучилище № 9 по специальности подручный сталевара. После прохождения срочной службы вернулся в Чусовой. На СВО служил в артиллерийском взводе Гаубичной артиллерийской батареи. Военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно.