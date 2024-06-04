Заболеваемость ВИЧ в Прикамье в 1,5 раза превысила показатель по России

В 2023 году в Пермском крае зарегистрировано свыше 1,6 тысяч случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Это в 1,5 раза больше, чем в целом по России. Это следует из опубликованного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».