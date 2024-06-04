Суды заставили демонтировать пасеку из-за жалобы соседки

Свежий пример: в Пермском крае судебные приставы обязали местного жителя демонтировать пасеку. Причиной столь кардинальных мер стали агрессивные пчелы, которые много лет мешали жить соседке.
«Женщина обратилась в суд с просьбой избавить ее от опасного соседства: постоянно летающие пчелы мешали дачнице заниматься огородом и регулярно жалили, что привело к развитию сильной аллергии», — рассказывают в Федеральной службе судебных приставов.
В ходе судебного процесса ответчик усомнился, что соседку жалят именно его насекомые, так как его пчеловодное хозяйство не единственное в округе. Мол, мало ли кто летает над соседскими огородами.
Тем не менее, продолжают приставы, суд пришел к выводу, что именно его пасека создает угрозу для жизни и безопасности жительницы, а также не позволяет ей пользоваться земельным участком и жилым домом. Владельцу запретили содержать пасеку и обязали демонтировать 21 пчелиный улей.
«Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. — Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении штрафных санкций в случае затягивания сроков исполнения решения суда».
На практике нередки случаи, когда владельцы пасек выплачивали компенсацию морального вреда.
В итоге пчеловод сам демонтировал свою пасеку. Без напоминаний.
Подобные споры идут по всей стране. Долгое время казалось, что управы на пчел нет. Они отпечатков лапок не оставляют и, по сути, все на одно жало. А держать пасеки — совершенно законное занятие. Потому юристы порой разводили руками и советовали несчастным соседям терпеть. Или уезжать.
Однако теперь в судебной практике уже выработались правовые позиции, возлагающие на пасечников повышенную ответственность как на владельцев источников повышенной опасности.
В свое время Первый кассационный суд общей юрисдикции подчеркнул: формальное соблюдение пчеловодом ветеринарно-санитарных правил содержания ульев само по себе не является безусловным основанием для отказа в иске при наличии установленной судом угрозы для здоровья истца, создаваемой содержанием ответчиком пасеки.
Проще говоря, если пасека угрожает соседскому здоровью, она неправа. А значит, образно говоря, пчелиный Карфаген должен быть разрушен. Ну, или перенесен в более безопасное для людей место. Более того, суды в таких случаях нередко назначают еще и компенсацию в пользу соседей.
Например, как рассказали не так давно в объединенной пресс-службе судебной системы Вологодской области, местный суд взыскал компенсацию морального вреда с владельца пасеки в пользу неоднократно ужаленного соседа.
За то, что истец неоднократно обращался в больницу, страдал от аллергии на укусы, ходил с отеками от укусов пчел и терпел прочие неудобства в обычной повседневной жизни, пчеловод должен выплатить 20 тыс. рублей.