Суды заставили демонтировать пасеку из-за жалобы соседки

Проще говоря, если пасека угрожает соседскому здоровью, она неправа. А значит, образно говоря, пчелиный Карфаген должен быть разрушен. Ну, или перенесен в более безопасное для людей место. Более того, суды в таких случаях нередко назначают еще и компенсацию в пользу соседей.