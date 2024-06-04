В Волгограде оштрафовали оскорбившего бойцов СВО треш-стримера

Напомним, что в начале апреля стример во время прямой трансляции в Интернете высказывал негативные комментарии в отношении российских военнослужащих. Позже он опубликовал эту видеозапись в тг-канале, который доступен неограниченному кругу лиц.
После этого молодой человек покинул Волгоградскую область. Его объявили в розыск. В результате он был задержан правоохранителями в Пензе.
Центральный районный суд Волгограда 3 июня назначил стримеру административный штраф в размере 30 тыс. рублей за правонарушение по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
Кроме этого, молодой человек признан виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.