ЕГЭ по физике и обществознанию сдадут почти 368 тыс. человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 368 тыс. человек сдадут ЕГЭ по обществознанию и физике во вторник, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Экзамены по обществознанию и физике 4 июня продолжают основной период ЕГЭ 2024 года. Всего в этот день экзамены планируют сдавать почти 368 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом», — говорится в сообщении.
ЕГЭ по обществознанию — самый популярный предмет по выбору, на его сдачу зарегистрировано более 276 тыс. участников. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.
На ЕГЭ по физике зарегистрировано более 91 тыс. участников. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.
Свои результаты участники экзаменов 4 июня узнают не позднее 20 июня.