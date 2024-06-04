Люди бегут из страны, чтобы жить и растить детей без страшилок ПАС: Скоро в Молдове вообще не останется безработных

Что не отнимешь у власти, так это способность любой провал преподносить как достижение.
Вот один из ярких примеров.
ПАС-овский министр труда и соцзащиты Бузу отрапортовал, что благодаря подписанному с ЕС соглашению безработица в Молдове сократилась.
При этом он не приводит цифр тысяч новых появившихся в стране рабочих мест или сотен новых предприятий в Молдове, которые открылись на иностранные инвестиции. Да хотя бы скромного десяточка. Потому что нет ни новых рабочих мест, ни новых предприятий, инвестиции в геометрической прогрессии и вовсе сокращаются. Мало того, существующие предприятия становятся банкротами, скоро останутся на улице тысячи работников Молдавской железной дороги, о чем уже предупредил другой ПАС-овский министр Спыну.
Как же тогда безработица сокращается? Очень просто. И тут не надо заниматься приписками, как в вопросах «армии» сторонников «Европы от Санду». Достаточно узнать, сколько людей уезжает из страны. Навсегда или на «долгие» заработки.
Не дождавшись обещанных «хороших времен», люди бегут из Молдовы. Нет работы. Предприятия закрываются. Их всех утюгов власть рапортует о вооружении, что не может не пугать всех, а особенно — мужчин призывного возраста. СМИ закрываются. Страницы в соцсетях блокируются. Страх — могут арестовать любого только по надуманному предположению или косому взгляду. Над гражданами Молдовы, приезжающими (окольными путями, потому что прямого авиасообщения с РФ так и нет) из России, издеваются силовые структуры Санду в аэропорту, а многих просто не пускают на Родину или в гости — наша страна за железным занавесом. Люди не могу проголосовать за понравившегося кандидата на выборах. В суд не обратишься — это нереально в нашей стране. Самые высокие цены на газ в Европе. Одни из самых высоких цен на бытовые приборы, одежду, частично — на еду.
А людям хочется жить — жить свободно, работать, не слушать каждый день, что они «агенты Кремля» или «война рядом», не выживать в критических условиях, а жить, растить детей, радоваться…
Вот и уезжают в страны Европы, в Россию, США, Израиль, — подальше от ПАС и Санду с их постоянными страшилками.
Понятно, что количество безработных может уменьшиться.
Безработные и уезжают чаще всего.