Не дождавшись обещанных «хороших времен», люди бегут из Молдовы. Нет работы. Предприятия закрываются. Их всех утюгов власть рапортует о вооружении, что не может не пугать всех, а особенно — мужчин призывного возраста. СМИ закрываются. Страницы в соцсетях блокируются. Страх — могут арестовать любого только по надуманному предположению или косому взгляду. Над гражданами Молдовы, приезжающими (окольными путями, потому что прямого авиасообщения с РФ так и нет) из России, издеваются силовые структуры Санду в аэропорту, а многих просто не пускают на Родину или в гости — наша страна за железным занавесом. Люди не могу проголосовать за понравившегося кандидата на выборах. В суд не обратишься — это нереально в нашей стране. Самые высокие цены на газ в Европе. Одни из самых высоких цен на бытовые приборы, одежду, частично — на еду.