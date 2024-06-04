Что можно и нельзя делать в Василисков день 4 июня, который называют Соловьиный день

Православная церковь 4 июня вспоминает святого Василиска Команского. В народе отмечают Василисков день. Есть еще одно название — Соловьиный день. Все дело в том, что в указанную дату выбирали самого голосистого соловья.
Что нельзя делать 4 июня
Запрещено свистеть. Предки считали, что подобным можно привлечь мошенников. Не рекомендуется на протяжении целого дня сидеть дома. Незамужним девушкам нельзя плакать. Считается, что год пройдет в одиночестве и печали.
Что можно делать 4 июня
По традиции, 4 июня было принято слушать соловьев и выбирать из них самого голосистого для отлова. Кроме того, в Василисков день принято варить яйца вкрутую. Причем яйца из курятника старались варить сразу, а не оставлять сырыми.
Согласно приметам, туман утром указывает на богатый урожай. Дождь предвещает хорошую и теплую погоду. Про сильный ветер предупреждает кваканье лягушек.