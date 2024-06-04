Для семей с детьми могут ввести новые льготы

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что для семей с тремя и более детьми нужно вводить новые льготные тарифы на время летних отпусков.
Парламентарий объяснил, что стоимость авиабилетов достаточно высокая в стране. При этом у авиакомпаний отсутствуют скидки или льготные предложения для многодетных семей, отметил Милонов. Поэтому нужно ввести льготные тарифы для больших семей на время летних отпусков, чтобы у них была возможность съездить в отпуск всем вместе.
Также депутат предложил сделать бесплатным провоз багажа для детей дошкольного возраста. По его мнению, несколько смен одежды, подгузники и смеси для младенцев — это все вещи жизненной необходимости, а не дополнительная услуга, от которой можно отказаться.
Соответствующее обращение Виталий Милонов отправил министру транспорта России Роману Старовойту, пишет RT.
Дата выплаты одного пособия на детей переносится.
Семьи предупредили о переносе сроков выплаты.