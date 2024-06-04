Для семей с детьми могут ввести новые льготы

Парламентарий объяснил, что стоимость авиабилетов достаточно высокая в стране. При этом у авиакомпаний отсутствуют скидки или льготные предложения для многодетных семей, отметил Милонов. Поэтому нужно ввести льготные тарифы для больших семей на время летних отпусков, чтобы у них была возможность съездить в отпуск всем вместе.