Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 июня 2024

Разгуляться солнцу все никак не дает порывистый ветер. Погода в Иркутске 4 июня 2024 обещает быть жаркой, но сопроводят ее северо-западные потоки. Несмотря на это, днем воздух прогреется до +22. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.