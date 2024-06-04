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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 4 июня 2024

До +22 прогреется воздух в Иркутске 4 июня.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Разгуляться солнцу все никак не дает порывистый ветер. Погода в Иркутске 4 июня 2024 обещает быть жаркой, но сопроводят ее северо-западные потоки. Несмотря на это, днем воздух прогреется до +22. Об этом сообщают в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 4 июня

— 4 июня в областном центре ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +8…+10, днем +20…+22, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске и области 4 июня 2024 напомнит жителям региона, что они проживают в резко-континентальном климате. В некоторых районах Приангарья ожидаются заморозки до −3, ливни, грозы и град.

Днем в Иркутской области синоптики прогнозируют северо-западный, юго-западный ветер до 10 м/с с порывами до 13 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +8, а вот днем воздух прогреется до +28.