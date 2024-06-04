Одобрен проект строительства общежития и паркинга межвузовского кампуса в Хабаровске

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап строительства межвузовского кампуса в Хабаровске. На его территории появится девятиэтажное общежитие, а также многоуровневый паркинг на 148 машино-мест, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Вблизи Тихоокеанского государственного университета, на территории Хабаровского кампуса, планируется строительство. Этот кампус будет включать в себя два девятиэтажных корпуса общежития и паркинг, объединенные общей входной группой. Общее количество мест для проживания составит 2500.
По словам главного эксперта проекта, Анны Пьянковой, площадь общежития составит более 54 тысяч квадратных метров.
Первый корпус будет оборудован столовой на 150 мест, кафетерием на 80 мест, а также жилыми ячейками для маломобильных групп населения. Во втором корпусе будет находиться поликлиника на 200 посещений в смену, несколько торговых помещений и детский сад на 30 мест для одной группы детей возрастом от трех до семи лет, сообщили из главгосэкспертизы России.
В общежитии будут представлены различные типы номеров: однокомнатные семейные номера на двух человек, двухкомнатные номера для маломобильных групп населения на одного человека в каждой ячейке, а также общие двухкомнатные номера на четырех человек и трехкомнатные номера на шесть человек. Общее количество номеров составит 635.
Каждый этаж будет оборудован помещениями для хранения личных вещей студентов и зонами для отдыха.
Кроме того, на территории кампуса предусмотрено строительство трехэтажного многоуровневого паркинга площадью более 5000 квадратных метров. Он будет рассчитан на 148 машино-мест.