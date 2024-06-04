Одобрен проект строительства общежития и паркинга межвузовского кампуса в Хабаровске

Первый корпус будет оборудован столовой на 150 мест, кафетерием на 80 мест, а также жилыми ячейками для маломобильных групп населения. Во втором корпусе будет находиться поликлиника на 200 посещений в смену, несколько торговых помещений и детский сад на 30 мест для одной группы детей возрастом от трех до семи лет, сообщили из главгосэкспертизы России.