Из-за аварийного отключения часть Тихой во Владивостоке снова осталась без света

Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях в районе Тихой во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, по данным специалистов, из-за аварийного отключения без света остались дома и социально-значимые объекты по следующим улицам:
Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Пацаева, Сахалинской.
«Ориентировочное время устранения 10.35. В случае длительного отключения электроэнергии вы можете уточнить информацию в Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока по телефону 222−23−33», — прокомментировали ситуацию в МУПВ «ВПЭС».