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Ульчский район Хабаровского края поменяет свой герб

Нынешний символ района не соответствует геральдическим требованиям.

Источник: Администрация Ульчского района

Администрацией Ульчского района разработаны проекты нового герба муниципального образования. Жителям предлагают выбрать один из трех вариантов, которые созданы в соответствии с геральдическими требованиями Российской Федерации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Наш герб, утвержденный решением собрания представителей Ульчского района 6 июля 1993 года, не соответствует геральдическим правилам и требованиям к официальным символам муниципальных образований в Российской Федерации, вследствие чего герб требует геральдической доработки для исправления допущенных ошибок и уточнения отдельных элементов, — объяснили в администрации Ульчского района. Жителям предлагают выбрать один из предложенных вариантов и проголосовать на сайте Госуслуг за понравившийся макет.

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