Ульчский район Хабаровского края поменяет свой герб

— Наш герб, утвержденный решением собрания представителей Ульчского района 6 июля 1993 года, не соответствует геральдическим правилам и требованиям к официальным символам муниципальных образований в Российской Федерации, вследствие чего герб требует геральдической доработки для исправления допущенных ошибок и уточнения отдельных элементов, — объяснили в администрации Ульчского района. Жителям предлагают выбрать один из предложенных вариантов и проголосовать на сайте Госуслуг за понравившийся макет.