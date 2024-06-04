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Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 4 июня

Житель Хабаровского края убил отца из-за его болезни.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае перед судом предстанет мужчина за убийство отца. Житель Ванино в начале этого года забил родственника до смерти. Сделал он это, чтобы папа больше не страдал: у него была диагностирована серьезная болезнь. Какая именно — не раскрывается. Известно только, что мужчине было тяжело ходить.

В краевой столице между тем задержали мужчину по подозрению в работе на украинскую разведку. Он не просто критиковал политические решения руководства страны, но и анонимно через интернет начал сотрудничать с разведкой Украины. Планировал вести деятельность против безопасности России.

В Хабаровском крае закончилось разбирательство по делу о даче взятки. Мужчина заплатил в 2022 году зампреду правительства региона 11,4 миллиона рублей в обмен на обеспечение лесозаготовительной организации выигрыша в аукционах. Взяточнику вынесли приговор.