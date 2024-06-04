Пятница, 7 июня, порадует жителей Приморья солнцем и теплом

Начало июня в Приморье оказалось довольно дождливым. По информации «Примгидромета», лишь с середины недели ситуация изменится, а показатели столбиков термометров окажутся близки к +30°С.
Во вторник, 4 июня, на край обрушились дожди, а в некоторых районах отмечаются ливни и грозы, на побережье местами туман. Температура воздуха +8…+23°C.
В среду и четверг ситуация изменится. Осадки постепенно уменьшатся и прекратятся на большей территории края. Максимальные показатели столбиков покажут +20…+27 °С, на побережье +11…+18 °С. 7 июня преимущественно без осадков, потеплеет еще на 1−3 градуса.
В столице Приморья 5 и 6 июня ожидаются туман и морось, которые ослабеют днем. Ночью температура воздуха поднимется до +7…+10 °С, днем +10…+15 °С. А в пятницу, 7 июня, погода начнет улучшаться.