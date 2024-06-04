Пятница, 7 июня, порадует жителей Приморья солнцем и теплом

В среду и четверг ситуация изменится. Осадки постепенно уменьшатся и прекратятся на большей территории края. Максимальные показатели столбиков покажут +20…+27 °С, на побережье +11…+18 °С. 7 июня преимущественно без осадков, потеплеет еще на 1−3 градуса.