Контроль за въезжающими мигрантами ужесточен в Приморье: сколько человек не пустили

«Одним из эффективных механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан и борьбы с правонарушениями является санкция в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок от 3 до 10 лет (в зависимости от характера и тяжести допущенных иностранными гражданами нарушений)», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.