Контроль за въезжающими мигрантами ужесточен в Приморье: сколько человек не пустили

«Одним из эффективных механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан и борьбы с правонарушениями является санкция в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок от 3 до 10 лет (в зависимости от характера и тяжести допущенных иностранными гражданами нарушений)», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По итогам прошедших пяти месяцев было принято 2474 решения о запрете на въезд на территорию России в отношении иностранцев — это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Так во время проверки граждан, которые приобрели билеты на самолет из Республики Узбекистан, был выявлен гражданин, ранее выдворенный за пределы РФ.
По данному факту было составлен административный материал и направлен суд.