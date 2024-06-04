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Контроль за въезжающими мигрантами ужесточен в Приморье: сколько человек не пустили

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ФедералПресс. Более 2400 иностранцев не смогли въехать в Приморье с начала года. Сотрудники полиции продолжают контролировать пребывание мигрантов на территории региона.

Источник: РИА "Новости"

«Одним из эффективных механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан и борьбы с правонарушениями является санкция в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок от 3 до 10 лет (в зависимости от характера и тяжести допущенных иностранными гражданами нарушений)», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По итогам прошедших пяти месяцев было принято 2474 решения о запрете на въезд на территорию России в отношении иностранцев — это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Так во время проверки граждан, которые приобрели билеты на самолет из Республики Узбекистан, был выявлен гражданин, ранее выдворенный за пределы РФ.

По данному факту было составлен административный материал и направлен суд.