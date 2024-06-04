Скорректирована программа бесплатной медицинской помощи в Приморье

— первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;



— специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;



— скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;



— паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.



В частности, снижены подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета: с 6468,69 рублей до 6306,56 ₽ в 2024 году.



В новой редакции изложен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи.