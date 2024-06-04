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Скорректирована программа бесплатной медицинской помощи в Приморье

Проект принят на три ближайших года.

Источник: Primgazeta.ru

Правительство Приморья внесло изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В рамках территориальной программы бесплатно предоставляются:

— первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

 — специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

 — скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

 — паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.

В частности, снижены подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета: с 6468,69 рублей до 6306,56 ₽ в 2024 году.

В новой редакции изложен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи.

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