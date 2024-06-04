«Свиньи» и «вонь»: Новосибирские пляжи с низкими оценками жителей

Портал AиФ-Новосибирск опубликовал список пляжей Новосибирска с низкими оценками на сервисе 2ГИС. Большинство отрицательных отзывов связаны с мусором, грязью и неудовлетворительным состоянием общественных туалетов.



«Каменка»: Мусор и недовольные жители



Пляж «Каменка» получил самую низкую оценку на 2ГИС — всего 2 звезды. Из 10 отзывов 8 были негативными. Новосибирцы жалуются на грязь, мусор, а также на неудовлетворительное состояние туалетов.



«Ненавижу микрорайон Олимпийская слава! Люди, которые живут в этих домах, свиньи! Гуляют с собаками, а мусор за ними не убирают! Жители этих домов загадили пляж», — негодует Даниил А.



Один из пользователей оставил положительный отзыв, но с негативным подтекстом:

«Ура, пляж закрывают, никаких свиней летом», — написал пользователь 2ГИС.



Еще один комментатор поделился, что живет возле озера. По его словам, все теплое время года там валяются грязь и мусор.



«Это не место отдыха, а скорее сборище мусора, хотя, казалось бы, есть озеро, песок, но по которому не рискнешь пройтись босиком, ибо можно наткнуться на осколок чего-нибудь острого», — жалуется новосибирец.



«На камнях»: Грязная вода и алкогольные тусовки



Пляж «На камнях» получил оценку 3,3 звезды, но и здесь отзывы в основном негативные. Один из комментаторов пожаловался на грязную воду, на что руководство пляжа ответили: «Вы оставляете отзыв не о работе базе отдыха, а о природе, на которую мы не в силах повлиять, естественно после ветра вода не будет кристально чистой».



Сергей назвал пляж «немного грязным» из-за плавающего по воде мусора. Кроме этого, он пожаловался на громкую музыку, которая «орет, как в клубе».



«Кабинки, где переодеться, есть, но мало, пришлось ждать в очереди и не мало. Душ для ног есть, но из 4 кранов, только 1 нормальный. Посещал много разных пляжей в Новосибирске, но именно здесь людей, приехавших ради алкоголя, было больше, чем людей, приехавших покупаться и отдохнуть», — написал Сергей.



Лолита Г отметила, что на пляже нет мест для инвалидов: «Пляж интересный, но нет мест для инвалидов. По всей территории я заметила 6 свободных мест».



«Сан сити»: Красота природы и нехватка благоустройства



Центральный пляж «Сан сити» на Морском проспекте 64/1 получил оценку 3,4 звезды. Многие отметили красоту природы и Обского моря, но также заявили о том, что пляж нуждается в модернизации и благоустройстве.



«Все павильоны и кафешки устарели морально и физически, а ведь место то уникальное, полноценный курорт!», — пишет Liliya Maslyuk.



«Такая огромная территория и нет ни хороших кафе, ни развлечений, туалет один на весь огромный пляж, пока доедешь, сгоришь на солнце и ноги сожжешь песком», — добавила Екатерина К.



«Место само по себе не плохое, мне нравится сюда выбираться. Вот только очень много мусора», — заявил еще один комментатор.



Некоторые комментаторы жалуются на вонь из туалетов, предпочитая идти в платный туалет, где чисто. Кроме того, по словам пользователей 2ГИС, около берега валяются ветки.



«Пляж не убирают, около берега куча веток, босиком больновато по песку ходить из-за веточек и другого мусора. Можете приходить позагорать, но там грязновато», — отметила Соня З.



«Бумеранг»: Атмосфера моря и неприятная вонь



Пляж «Бумеранг» получил оценку 3,5 звезды. Комментирующие отмечают атмосферу морского побережья, но не довольны платной парковкой.

«По-моему здесь с 90-х годов ничего не меняется, все только разрушается и ветшает, хозяевам надо бы подумать, как бизнес вести, единственный плюс — близость к городу!», — пишет Артур Ч.



Некоторые жалуются на вонь из раздевалок и туалетов. При этом в администрации пляжа ответили, что там убирают один раз в день.



«Пляж так себе, но раздевалки с туалетом… Просто ужас, вонь невыносимая. Вы с ума сошли что ли?», — написала Лора.



«Брали кемпинг на сутки. Антисанитария на территории/в туалете/в домике не убирают перед заездом (бутылки под матрасом, было наблевано за кроватью) столы стулья — чёрные от грязи», — добавила Оля П.



«Звезда»: Платная парковка и «обдираловка»



Пляж «Звезда» получил оценку 3,6 звезды. Отзывов на сервисе 2ГИС оказалось не так много, но почти все они — негативные.



Aleksey Mitsikov написал, что в течение часа пытался арендовать домик, но оператор отвечал не сразу, из-за чего приходилось ждать. Помимо этого, мужчина не доволен платным въездом.



«Снимаешь домик, пользуешься их услугами, но плати за въезд, это что за мелочность? А еще платный туалет! Карл — туалет!», — поделился мужчина.

Еще один комментатор пожаловался на ужасное обслуживание, заявив, что в этом месте за все берут деньги.



«Заезд на такси 350 ₽, при этом у них сняли беседку. Больше сюда не вернусь. Обдираловка!», — негодует Никита Т.



«За въезд 350 рублей, а мест для парковки не осталось, паркуйтесь, где хотите! Туалет платный! Уже во всех местах они бесплатные… Этому заведению 1 балл», — написал пользователь сервиса 2ГИС.