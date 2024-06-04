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4 июня в Новосибирске пройдет дождь с грозой

На улице похолодает до +4.

Сейчас в Ричмонде: +25° 0 м/с 78% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске после солнечного начала лета снова вернется дождь. Ночью и днем будет +12…+14 градусов, с небольшим понижением к вечеру.

— Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Северо-западный ветер подует со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области температура опустится до +9…+14, местами до +2…+7. Днем воздух прогреется до +11…+16. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшие, по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы.