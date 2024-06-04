4 июня в Новосибирске пройдет дождь с грозой

В Новосибирске после солнечного начала лета снова вернется дождь. Ночью и днем будет +12…+14 градусов, с небольшим понижением к вечеру.
— Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Северо-западный ветер подует со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области температура опустится до +9…+14, местами до +2…+7. Днем воздух прогреется до +11…+16. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшие, по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы.