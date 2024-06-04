Новые правила досмотра пассажиров выдвинул аэропорт Владивостока

Ручная кладь и багаж подлежат досмотру на предмет запрещенных к провозу опасных веществ и предметов. При обнаружении таковых, они могут быть переданы провожающим лицам или приняты на временное хранение сроком до 90 суток. Опасные грузы, такие как сжатые газы, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества, к хранению не принимаются.