Новые правила досмотра пассажиров выдвинул аэропорт Владивостока

Аэропорт Владивостока объявил о введении новых правил предполетного досмотра пассажиров, направленных на усиление мер транспортной безопасности. Нововведения касаются как ручной клади, так и багажа, и включают дополнительные запреты на провоз некоторых предметов, сообщает ИА PrimaMedia.
На официальном сайте Международного аэропорта Владивостока им. В. К. Арсеньева отмечено, что процедура досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа обязательна и проводится службой авиационной безопасности для обеспечения личной безопасности пассажиров. Отказ от прохождения досмотра влечет за собой недопущение пассажира к полету.
Процедура досмотра
Пассажиры должны предъявить билет, электронный или бумажный посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Для прохождения через интроскоп необходимо снять верхнюю одежду, головные уборы, ремни, часы, мобильные телефоны, карманные компьютеры, сигареты, монеты, ключи и другие личные предметы и положить их в пластиковые корзины.
Особые категории пассажиров
Беременные женщины, пассажиры с малолетними детьми, ветераны ВОВ и дети дошкольного возраста имеют право на прохождение досмотра вне очереди.
Досмотр ручной клади
Ручная кладь и багаж подлежат досмотру на предмет запрещенных к провозу опасных веществ и предметов. При обнаружении таковых, они могут быть переданы провожающим лицам или приняты на временное хранение сроком до 90 суток. Опасные грузы, такие как сжатые газы, токсичные и легковоспламеняющиеся вещества, к хранению не принимаются.
Новые ограничения
С 1 июня 2024 года введены дополнительные запреты на провоз следующих предметов в салоне самолета:
- штопоры,
- иглы для подкожных инъекций без медицинского обоснования,
- вязальные спицы,
- ножницы с длиной лезвия менее 60 мм,
- складные ножи без фиксатора с длиной лезвия менее 60 мм,
- ртутные тонометры, барометры и манометры.
Ответственность
Пассажиры, у которых при досмотре обнаружены опасные вещества и предметы, за хранение которых предусмотрена уголовная ответственность, не допускаются к полету и передаются в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении их к ответственности.
Новые правила направлены на повышение уровня безопасности и минимизацию рисков для пассажиров и персонала. Аэропорт Владивостока призывает всех путешественников ознакомиться с новыми требованиями и следовать им для обеспечения безопасного и комфортного перелета.
Ранее сообщалось, что сразу три китайские авиакомпании планируют открыть в ближайшее время рейсы во Владивосток, в том числе рассматривают маршруты из Циндао, Шэньяна и экзотического Хайлара.