В центре Красноярска ограничили движение до 14 июня

Там проводят ремонт на сетях водоснабжения, сообщили в «КрасКоме».
Работы начались 3 июня и продлятся до 14 июня. Движение будет ограничено по четной стороне улицы Каратанова от дома № 5 до дома № 10 по Мира.
На этот период поменяют схему пешеходных переходов на перекрестке. Будет работать временный переход возле дома на Мира, 12.
Отключение воды во время ремонта не планируют.
Ранее сообщалось, что часть проспекта Мира станет односторонней из-за стройки метро. Двигаться в одну сторону можно будет на участке от улицы Профсоюзов до Парижской Коммуны.