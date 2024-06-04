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Более семи тысяч жителей Иркутской области с начала года покусали клещи

Из семи тысяч обратившихся, у 19 человек нашли клещевую инфекцию.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю с подозрением на укус клеща в медучреждения Иркутской области обратились более 1500 взрослых и 381 ребенок. Всего сначала года паукообразные покусали более семи тысяч человек. У 19 из них подтвердилось наличие клещевой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Иркутской области.

— В лабораториях исследовали 5202 клеща, из них 1792 оказались заражены клещевыми инфекциями: боррелиоз, энцефалит и другие, — пояснили в управлении.

Обработки территорий от клещей продолжаются. В первую очередь дезинфекции подлежат места массового отдыха, детских лагерей и площадок, а также санатории и курорты.

Специалисты напоминают, что необходимо всегда соблюдать меры профилактики, а при обнаружении паукообразного сразу обращаться в больницу.

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