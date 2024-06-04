Нападающий Ян Дрозг продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Кроме этого, в составе национальной сборной Словении Ян Дрозг принял участие в Чемпионате мира (первого дивизиона, куда команда опустилась годом ранее). По сумме пяти матчей Словения гарантировала себе возврат в элитный клуб и примет участие в Чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Швеции и Дании.