Нападающий Ян Дрозг продолжит карьеру в хабаровском «Амуре»

Словенский нападающий Ян Дрозг принял решение остаться в «Амуре» еще как минимум на один год. Хабаровский клуб подписал с ним односторонний контракт на сезон 2024/25, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дрозг выступал в Европе и в Американской хоккейной лиге, прежде чем перебраться в «Амур». Он пополнил состав «тигров» в ноябре 2022 года и сразу стал показывать превосходные результаты. Всего у него 52 очка в 95 матчах за хабаровскую команду.
Очень удачным для него получился минувший сезон, когда Дрозг за 49 матчей «регулярки» набрал 26 очков (9+17). Также Ян стал лучшим бомбардиром «тигров» в минувшем плей-офф, трижды поразив ворота магнитогорского «Металлурга» и дважды голы забивали другие игроки с его передачи.
Кроме этого, в составе национальной сборной Словении Ян Дрозг принял участие в Чемпионате мира (первого дивизиона, куда команда опустилась годом ранее). По сумме пяти матчей Словения гарантировала себе возврат в элитный клуб и примет участие в Чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Швеции и Дании.