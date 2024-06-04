Пельмени и котлеты с токсичной плесенью обнаружили в Приморье

Как рассказали эксперты, были отобраны пробы от партий пельменей «Домашние» и котлет «Деревенские». Исследования показали, что в полуфабрикатах превышены показатели плесневых грибов. В ведомстве отметили, что употреблять такие продукты в пищу небезопасно из-за токсичных веществ.