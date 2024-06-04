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Пельмени и котлеты с токсичной плесенью обнаружили в Приморье

Эксперты предупреждают, что такие продукты опасны для употребления.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье управление Россельхознадзора выдало предостережение индивидуальному предпринимателю из Уссурийска. В мясных полуфабрикатах его производства нашли плесень, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали эксперты, были отобраны пробы от партий пельменей «Домашние» и котлет «Деревенские». Исследования показали, что в полуфабрикатах превышены показатели плесневых грибов. В ведомстве отметили, что употреблять такие продукты в пищу небезопасно из-за токсичных веществ.

«Кроме того, проведенный инспекторами Управления Россельхознадзора анализ данных, внесенных индивидуальным предпринимателем во ФГИС “Меркурий”, показал, что в производственном сертификате на котлеты “Деревенские” производителем не указано сырье, которое использовано для изготовления полуфабриката. Таким образом, невозможно установить прослеживаемость продукции. Индивидуальному предпринимателю необходимо принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области ветеринарии на производстве».

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