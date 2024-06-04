Красноярка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Красноярска 17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
В четвертом круге под шум трибун она смогла обыграть Варвару Грачеву, выступающую под флагом Франции. Встречу девушки завершили со счетом 7:5, 6:2 в пользу Андреевой.
Теперь же Мирра сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, которая в первом круге обыграла старшую сестру Андреевой — Эрику.
По информации «Матч ТВ», красноярка стала второй по молодости четвертьфиналисткой турнира в этом столетии. Обошла ее только болгарка Каратанчева, которая в 2005 году играла в возрасте 15 лет.