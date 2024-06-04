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Выступление Давы на Дне защиты детей возмутило новосибирских общественников

Негодующим показалось, что артисту заплатили слишком много.

Источник: Комсомольская правда

Выступление артиста Давида Манукяна, больше известного под псевдонимом Дава, на Дне защиты детей вызвало негодование у местных общественников. Гневные посты распространились в соцсетях.

— Позор нашему городу. Неужели в День защиты детей не нашлось более достойной звёзды для наших детей. А ему же, возможно, и заплатили. На День города за 40 минут исполнения Полине Гагариной заплатили девять миллионов рублей. Ну это всё-таки Полина Гагарина, и она действительно молодец. Но тут полный провал, — написал негодующий.

Возмущение общественников разделили не все: после выступления Давида с детским хором толпа фанатов выстроилась в очередь ради общих фотографии.

Напомним, праздник прошел на Михайловской набережной. После праздника артист университет, в котором учился.

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