Выступление Давы на Дне защиты детей возмутило новосибирских общественников

— Позор нашему городу. Неужели в День защиты детей не нашлось более достойной звёзды для наших детей. А ему же, возможно, и заплатили. На День города за 40 минут исполнения Полине Гагариной заплатили девять миллионов рублей. Ну это всё-таки Полина Гагарина, и она действительно молодец. Но тут полный провал, — написал негодующий.