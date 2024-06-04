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В Новосибирске опубликован прогноз погоды с 4 по 7 июня

В Новосибирске наступившая неделя успеет как разочаровать жителей дождями и прохладой, так и порадовать теплом и солнцем.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Сиб.фм

По данным «Яндекс Погоды», начало этой рабочей недели в Новосибирске будет дождливым. Во вторник, 4 июня, ожидается небольшой дождь с сильным северным ветром и температурой всего +13 градусов, который продлится весь день. В среду, 5 июня, облачно с прояснениями, и дневная температура поднимется до +16 градусов. Ночью на 6 июня снова начнется дождь.

В четверг и пятницу ожидаются продолжительные дожди без уменьшения интенсивности. Однако температура заметно повысится. Так, 6 июня в столице Сибири ожидается до +21 градуса, а в последний рабочий день недели, 7 июня, до +20 градусов. Несмотря на повышение температуры, осадки и ветер не дадут возможности расслабиться после рабочего дня.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 4 июня прогнозируются дожди и похолодание до +12 градусов.