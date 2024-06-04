Известный микроминиатюрист Анискин удивил новосибирцев новыми работами

— Эти работы были специально изготовлены для музея микроминиатюр «Русский Левша» (Санкт-Петербург). Алиса запечатлена в тот момент, когда она уменьшилась, и в растерянности смотрит наверх, на столик, где она забыла ключик от волшебной двери. У нее детальная проработка лица: и бровки, и глазки, и носик с «носопырками», и губки, зубки… и даже застежки на туфельках, — написал Владимир.