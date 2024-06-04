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По Красноярску 5 июня будут ходить бесплатные электробусы

В среду, 5 июня, на электробусах можно будет ездить по Красноярску бесплатно.

Источник: Правительство Красноярского края

Такую акцию решили провести мэрия и министерство экологии в День охраны окружающей среды.

Электробусы будут ходить по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие Зори. Транспорт будет останавливаться на таких улицах, как: Шумяцкого, 9 Мая, Авиаторов, Мичурина, Свердловской, на проспекте Красноярский рабочий. Общая протяженность маршрута составляет почти 23 километра.

В министерстве экологии Красноярского края отметили, что одна из задач акции — показать, что чистота воздуха зависит от каждого жителя региона.

Электробусы запустили в краевой столице в конце февраля. Новый транспорт выдержал экстремальные морозы и уже несколько месяцев работает на городских маршрутах.