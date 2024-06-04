По Красноярску 5 июня будут ходить бесплатные электробусы

Электробусы будут ходить по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие Зори. Транспорт будет останавливаться на таких улицах, как: Шумяцкого, 9 Мая, Авиаторов, Мичурина, Свердловской, на проспекте Красноярский рабочий. Общая протяженность маршрута составляет почти 23 километра.