По Красноярску 5 июня будут ходить бесплатные электробусы

Такую акцию решили провести мэрия и министерство экологии в День охраны окружающей среды.
Электробусы будут ходить по маршруту № 1 от станции Красноярск-Северный до микрорайона Тихие Зори. Транспорт будет останавливаться на таких улицах, как: Шумяцкого, 9 Мая, Авиаторов, Мичурина, Свердловской, на проспекте Красноярский рабочий. Общая протяженность маршрута составляет почти 23 километра.
В министерстве экологии Красноярского края отметили, что одна из задач акции — показать, что чистота воздуха зависит от каждого жителя региона.
Электробусы запустили в краевой столице в конце февраля. Новый транспорт выдержал экстремальные морозы и уже несколько месяцев работает на городских маршрутах.