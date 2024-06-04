Новосибирцам предлагают выбрать молодежную столицу региона

«Статус “Молодежная столица Новосибирской области” дает возможность проведения областных и межрайонных мероприятий различной направленности для молодежи. Формируется годовой пакет проектов и программ из активностей различных ведомств на территории выбранного на конкурсной основе муниципального района или городского округа. Претенденту необходимо было предложить наилучшие условия в части обеспечения организационных вопросов, содержательных аспектов и софинансирования, инициировать областные и межрайонные события, которые предполагаются к реализации в течение года своими силами. Правительство региона софинансирует ключевое событие “Молодежной столицы” — День молодежи-2025», — рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.
Прием заявок на конкурс проводился с 22 апреля по 8 мая. Заявки на участие в конкурсе подали три района: Купинский, Куйбышевский и Новосибирский. Следующий этап — заочный, прошел с 13 по 19 мая. С 20 по 31 мая состоялись очные инспекционные выезды в муниципалитеты, вышедшие в полуфинал.
По итогам выезда определились 2 финалиста: Купинский район и Куйбышевский район. Для проведения конкурса был образован организационный комитет по подготовке и проведению конкурса. С 1 по 20 июня стартовало народное голосование за присуждение статуса «Молодежная столица Новосибирской области». По итогам голосования 29 июня в День молодежи в парке Арена г. Новосибирска будет объявлен победитель.