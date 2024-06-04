Новосибирцам предлагают выбрать молодежную столицу региона

«Статус “Молодежная столица Новосибирской области” дает возможность проведения областных и межрайонных мероприятий различной направленности для молодежи. Формируется годовой пакет проектов и программ из активностей различных ведомств на территории выбранного на конкурсной основе муниципального района или городского округа. Претенденту необходимо было предложить наилучшие условия в части обеспечения организационных вопросов, содержательных аспектов и софинансирования, инициировать областные и межрайонные события, которые предполагаются к реализации в течение года своими силами. Правительство региона софинансирует ключевое событие “Молодежной столицы” — День молодежи-2025», — рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Сергей Федорчук.