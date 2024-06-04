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Озвучен возможный диагноз госпитализированного в Омске народного артиста РФ Ицкова

Появились подробности госпитализации народного артиста РФ Юрия Ицкова.

Источник: МК.RU Омск

Появились подробности госпитализации народного артиста РФ Юрия Ицкова. Напомним, что это случилось в ночь с 30 на 31.

«Юрию Ицкову стало плохо с сердцем. Это был приступ, возможно, предынфарктное состояние, который удалось купировать», — пояснили в региональном Минздраве «Омск-информу».

Сейчас актёр находится под наблюдением врачей в городской медсанчасти № 9. Его состояние стабильно, но предстоит продолжительное лечение.

Также напомним, что Юрий Ицков долгое время был актёром Омского драматического театра, который в эти дни отмечает своё 150-летие.

«Театр на Васильевском», где сейчас служит Юрий Ицков, приехал в Омск с гастролями. Ицкову предстояло выйти на сцену в спектакле «Мещане», сейчас его показ отменён.

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