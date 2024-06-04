Озвучен возможный диагноз госпитализированного в Омске народного артиста РФ Ицкова

Появились подробности госпитализации народного артиста РФ Юрия Ицкова. Напомним, что это случилось в ночь с 30 на 31.
«Юрию Ицкову стало плохо с сердцем. Это был приступ, возможно, предынфарктное состояние, который удалось купировать», — пояснили в региональном Минздраве «Омск-информу».
Сейчас актёр находится под наблюдением врачей в городской медсанчасти № 9. Его состояние стабильно, но предстоит продолжительное лечение.
Также напомним, что Юрий Ицков долгое время был актёром Омского драматического театра, который в эти дни отмечает своё 150-летие.
«Театр на Васильевском», где сейчас служит Юрий Ицков, приехал в Омск с гастролями. Ицкову предстояло выйти на сцену в спектакле «Мещане», сейчас его показ отменён.