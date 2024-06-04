Погоня за «жигулями» в Красноярском крае закончилась задержанием

В отношении водителя были составлены административные материалы за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, без полиса ОСАГО и водительских прав, за нарушение требований по светопропускаемости стёкол и непристёгнутый ремень безопасности. Также молодой человек привлечён к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.