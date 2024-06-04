Погоня за «жигулями» в Красноярском крае закончилась задержанием

В Красноярском крае задержан 18-летний водитель «жигулей» за повторную езду в нетрезвом виде, сообщает ИА Krasnoyarskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В Красноярском крае наряд ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Курагинский», находясь на маршруте патрулирования в посёлке Курагино, обратил внимание на двигающийся автомобиль «ВАЗ-2106». Требование автоинспектора об остановке водитель данного транспортного средства проигнорировал и попытался скрыться.
Дорожные полицейские проследовали за нарушителем и вскоре обнаружили брошенную отечественную легковушку, а также убегающих от «жигулей» водителя и пассажира. Сбежать молодым людям не удалось, они были задержаны.
Стражи правопорядка также выяснили, что автомобилист уже попадал в их поле зрения в 2022 году, тогда он, будучи несовершеннолетним, управлял мопедом в нетрезвом виде.
В отношении водителя были составлены административные материалы за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, без полиса ОСАГО и водительских прав, за нарушение требований по светопропускаемости стёкол и непристёгнутый ремень безопасности. Также молодой человек привлечён к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.
Кроме того, в отношении 18-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Машина нарушителя помещена на штраф-стоянку.