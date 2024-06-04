Непредсказуемая летняя погода ждет жителей Челябинской области 4 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30. При переменной облачности в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — грозы, град, утром возможны туманы. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, порывы при грозах до 16 м/с.
В Челябинске сегодня плюс 27−29, кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 13 м/с. В 6.30 утра в центре города плюс 14, влажность 83%, штиль, атмосферное давление 741 мм ртутного столба при норме 730−737 мм.
Ранее сообщалось, что на этой неделе Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Жара будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы возможны туманы. В первой половине недели температура воздуха ночью плюс 10−17, днем — до 24−30 жары.
С изменением ведущего потока на северный, северо-восточный к выходным ожидается небольшое похолодание: ночные температуры останутся в тех же пределах, а дневной прогрев снизится до 18−23 градусов.