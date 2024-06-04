Непредсказуемая летняя погода ждет жителей Челябинской области 4 июня

Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30. При переменной облачности в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — грозы, град, утром возможны туманы. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, его скорость 3−8 м/с, порывы при грозах до 16 м/с.