В Омске построят школу с теплицами и теннисным кортом

«В школе спроектированы три спортивных зала, трехэтажная библиотека, атриум и актовый зал, столовая на 775 мест, технологический кластер для обучения столярному и токарному делу, шитью и кулинарии. Также в школе расположится спортивный кластер с теннисным кортом, беговыми дорожками, воркаутом и зонами отдыха», — поделился подробностями он.