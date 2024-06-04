В Омске построят школу с теплицами и теннисным кортом

Компания «Брусника», ведущая комплексную застройку микрорайона «Кварталы Драверта» на Левом берегу, завершила разработку проектной документации местной школы. Судя по тому, что рассказал в своем телеграмм-канале министр образования Омской области Иван Кротт, ознакомившийся с проектом, таких школ в Омске еще не было.
«В школе спроектированы три спортивных зала, трехэтажная библиотека, атриум и актовый зал, столовая на 775 мест, технологический кластер для обучения столярному и токарному делу, шитью и кулинарии. Также в школе расположится спортивный кластер с теннисным кортом, беговыми дорожками, воркаутом и зонами отдыха», — поделился подробностями он.
На пришкольной территории будет разбит сквер, расположится учебно-опытная зона с огородом и теплицами, а также игровые площадки.
Теперь проекту предстоит получить положительное заключение государственной экспертизы. После омская мэрия должна будет определить подрядчика, который построит школу.
О планируемых сроках ввода в эксплуатацию пока не сообщается.