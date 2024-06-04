Дожди, грозы и 30-градусная жара накроют Омскую область на этой неделе

Днём 5 июня столбики термометров поднимутся до +23..+28 градусов. Местами будет около +18. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15−17 м/с.
В ночь на четверг, 6 июня, снова будут дожди, местами возможен туман. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, воздух прогреется до +25…+30 градусов. Местами — до +20 градусов. Также ожидаются грозы и порывистый ветер.
Напомним, что по предварительным прогнозам июнь в Омской области в этом году будет холоднее обычного.