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Дожди, грозы и 30-градусная жара накроют Омскую область на этой неделе

5 и 6 июня в Омскую область придёт жаркая погода с грозами и порывистым ветром.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: МК.RU Омск

Днём 5 июня столбики термометров поднимутся до +23..+28 градусов. Местами будет около +18. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15−17 м/с.

В ночь на четверг, 6 июня, снова будут дожди, местами возможен туман. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, воздух прогреется до +25…+30 градусов. Местами — до +20 градусов. Также ожидаются грозы и порывистый ветер.

Напомним, что по предварительным прогнозам июнь в Омской области в этом году будет холоднее обычного.