Дожди, грозы и 30-градусная жара накроют Омскую область на этой неделе

В ночь на четверг, 6 июня, снова будут дожди, местами возможен туман. Днём, по данным Обь-Иртышского УГМС, воздух прогреется до +25…+30 градусов. Местами — до +20 градусов. Также ожидаются грозы и порывистый ветер.