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Режим повышенной готовности по COVID-19 в Омской области продлили до 31 июля

В Омской области режим повышенной готовности продлили до 31 июля.

Источник: МК.RU Омск

Соответствующее распоряжение за подписью главы региона Виталия Хоценко было опубликовано на портале правовой информации.

Решение о продлении было принято на заседании регионального оперштаба в четверг, 30 мая.

Жителям Омской области, несмотря на спокойную эпидемиологическую обстановку, рекомендовали соблюдать все меры предосторожности. Чаще мыть руки, проветривать помещения, использовать маски, при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

Напомним, что за неделю с 20 по 26 мая 2024 года в Омской области было выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19.

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