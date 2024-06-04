Режим повышенной готовности по COVID-19 в Омской области продлили до 31 июля

Соответствующее распоряжение за подписью главы региона Виталия Хоценко было опубликовано на портале правовой информации.
Решение о продлении было принято на заседании регионального оперштаба в четверг, 30 мая.
Жителям Омской области, несмотря на спокойную эпидемиологическую обстановку, рекомендовали соблюдать все меры предосторожности. Чаще мыть руки, проветривать помещения, использовать маски, при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.
Напомним, что за неделю с 20 по 26 мая 2024 года в Омской области было выявлено 92 новых случая заболевания COVID-19.