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Омская область вновь столкнется со способным вызывать полярные сияния явлением

Согласно обновленному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, охватывающему оставшуюся часть июня 2024 года, на территории Омской области в этот период ожидается еще одна магнитная буря.

Источник: NASA

Геомагнитные возмущения, позволяющие отнести степень проявления к уровню G1, то есть «слабой буре», прогнозируются на первую половину среды, 5 июня 2024 года. При этом чуть менее значительные проявления ожидаются уже с вечера вторника, 4 июня 2024 года. Специалисты полагают, что такими будут последствия серии вспышек на Солнце в период 1—2 июня 2024 года. При этом омские астрономы пока не уверены, приведет ли новая магнитная буря к уже фиксируемым ранее жителями региона полярным сияния.

По предварительному прогнозу ученых, грядущая магнитная буря может стать последней в июне 2024 года.

Стоит отметить, что июнь 2024 года стартовал с магнитной бури, которая стартовала еще 31 мая 2024 года.

Напомним, помимо красочного явления в небе магнитные бури способны вызывать у восприимчивых людей ряд неприятных симптомов, включая головные боли, тошноту и иных проявления скачков артериального давления.

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