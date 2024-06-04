Омская область вновь столкнется со способным вызывать полярные сияния явлением

Геомагнитные возмущения, позволяющие отнести степень проявления к уровню G1, то есть «слабой буре», прогнозируются на первую половину среды, 5 июня 2024 года. При этом чуть менее значительные проявления ожидаются уже с вечера вторника, 4 июня 2024 года. Специалисты полагают, что такими будут последствия серии вспышек на Солнце в период 1—2 июня 2024 года. При этом омские астрономы пока не уверены, приведет ли новая магнитная буря к уже фиксируемым ранее жителями региона полярным сияния.