Омская область вновь столкнется со способным вызывать полярные сияния явлением

Геомагнитные возмущения, позволяющие отнести степень проявления к уровню G1, то есть «слабой буре», прогнозируются на первую половину среды, 5 июня 2024 года. При этом чуть менее значительные проявления ожидаются уже с вечера вторника, 4 июня 2024 года. Специалисты полагают, что такими будут последствия серии вспышек на Солнце в период
По предварительному прогнозу ученых, грядущая магнитная буря может стать последней в июне 2024 года.
Стоит отметить, что июнь 2024 года стартовал с магнитной бури, которая стартовала еще 31 мая 2024 года.
Напомним, помимо красочного явления в небе магнитные бури способны вызывать у восприимчивых людей ряд неприятных симптомов, включая головные боли, тошноту и иных проявления скачков артериального давления.