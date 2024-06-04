Июнь в Иркутской области: то жара, то дождь. Последнего больше

Однако есть и хорошая новость: на жаркие солнечные дни могут рассчитывать жители всех районов Приангарья. Причем, жаркими они будут по-настоящему — воздух прогреется до плюс 30, а в северных районах и до 32 градусов.
Пока же начальник Иркутского УГМС Юлия Янькова порекомендовала максимально подзарядиться теплом, ибо уже 5 июня к нам придет очередное дождливое похолодание. А принесет его холодный атмосферный фронт:
«Утром и днем 4 июня в Иркутске вероятен дождь. Дневная температура будет плюс 20 — 22 градуса. 5 июня небо скроют облака. В Иркутске ночью возможен сильный дождь, днем — тоже дождь, но умеренный. Уже ночью столбики термометров покажут плюс 10, а днем — всего 15 градусов тепла. Осадки начнут прекращаться 6 июня. При этом облачность сохранится. Температура воздуха днем составит плюс 17 — 19 градусов».
За полосой дождя последует возвращение лета. Надолго ли — синоптики озвучивать не готовы, потому что «летом погода сильно переменчива».
Одно, по словам Юлии Яньковой, можно сказать с уверенностью: июнь в Приангарье будет щедр на осадки:
их больше нормы ожидается в Иркутске, Ангарском, Шелеховском, Баяндаевском, Боханском, Аларском, Нукутском, Осинском и Черемховском районах, а также в Усть-Ордынском Бурятском округе.