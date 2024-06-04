Дезинсектору по борьбе с крысами в Кузбассе готовы платить от 185 тыс

Как сообщает Зарплата.ру, в топ высокодоходных вакансий Кузбасса попал дезинфектор по борьбе с насекомыми и крысами, которому обещают платить от 185 тыс. рублей. Сотрудник должен быть готов к разъездной работе, гибкому графику со скользящими выходными.
Также в топ-7 вакансий с большими зарплатами попал PHP-программист (занимается разработкой корпоративных web-приложений, сайтов, а также доработкой существующих систем), которому предлагают зарплату от 180 тыс.рублей. От 150 тыс. рублей готовы платить оператору станков ЧПУ. Механику на участок погрузки готовы предложить заработок от 130 тыс. рублей.
На железную дорогу приглашают сигналиста (закрепление подвижного состава, осмотр путей, проверка маршрутов и т. д.) с заработком до 120 тыс. рублей. До осени работа разъездная.
До 120 тыс. рублей заплатят управляющему АЗС, который должен будет заниматься организацией эффективной работы магазина и АЗС, выполнением плана продаж, заключением договоров, заказом товара, работой с персоналом и ведением отчётности.
Также в регионе ищут полевого геолога на зарплату от 105 тыс. рублей, в обязанности которого входят контроль за колонковым бурением и отбором проб, а также ведение геологической документации. Обязателен опыт работы на россыпных месторождениях не менее 5 лет.