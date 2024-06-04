В Новокузнецке будут судить 12 жителей, устроивших незаконные азартные игры

В суд ушло уголовное дело в отношении 12 новокузнечан, которых обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Следствие считает, что с марта 2021 года 46-летний местный житель организовал на территории Новокузнецка преступную группу и распределил между ней роли. До января 2023 года обвиняемые арендовали нежилые помещения в центре и проводили азартные игры с использованием Интернета.
«Группа обвиняемых отличалась сплочённостью, каждый действовал в пределах отведённой роли: женщины осуществляли деятельность по проведению игр, мужчина обеспечивал охрану, мужчина-организатор руководил действиями каждого. Полученная прибыль в процентном соотношении распределялась между участниками группы», — сообщают сотрудники кузбасской прокуратуры.
У фигурантов дела изъяли 44 единицы игрового оборудования. Все, кроме организатора, признали вину в полном объёме.