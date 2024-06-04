Выпускники Хабаровского края сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

Работа по физике состоит из двух частей, включает в себя 26 заданий. В первую часть входят 20 заданий с кратким ответом, во вторую — шесть с развернутым ответом, в которых необходимо решить задачи или дать объяснения с опорой на изученные явления или законы. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.