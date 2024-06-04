Выпускники Хабаровского края сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

4 июня экзамены по обществознанию и физике продолжают основной период ЕГЭ 2024 года. В Хабаровском крае физику выбрали 781 человек, обществознание — 2588 одиннадцатиклассников. Для проведения ЕГЭ задействованы 63 пункта проведения экзаменов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Работа по физике состоит из двух частей, включает в себя 26 заданий. В первую часть входят 20 заданий с кратким ответом, во вторую — шесть с развернутым ответом, в которых необходимо решить задачи или дать объяснения с опорой на изученные явления или законы. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут. На экзамене можно использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.
Участникам ЕГЭ по обществознанию нужно выполнить работу, состоящую из двух частей, в которые входят 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут, использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.
В сети «Интернет» с результатами ЕГЭ участники могут ознакомиться на федеральном портале, а также на портале Госуслуги (6+).
Всего ЕГЭ в крае сдают 5 666 человек, в том числе 5 134 выпускников текущего года, 532 человека — обучающихся в учреждениях СПО и выпускников прошлых.